Единую базу очередников жилья в РК отключили

«Единая республиканская база очередников» — сервис в РК, на котором могли встать в очередь на получение жилья очередники акимата, больше не работает.

Решение об отключении принял Комитет по делам строительства и ЖКХ, передает krisha.kz

Встать в очередь на жильё теперь можно только через цифровую платформу Kezekte.kz. Это касается новых очередников, всем тем, кто уже зарегистрирован, заявки и документы подавать не нужно.

Из-за отключения базы возникли проблемы с приёмом заявлений и кредитных заявок от участников жилищных госпрограмм. В «Отбасы банке» временно приостановили эту работу.

— Для бесперебойной реализации государственной программы «Нурлы жер» «Отбасы банк» проводит мероприятия по интеграции с новой платформой, — сообщают в банке.

Технические работы планируют завершить до 1 апреля 2022 года.

Банк обещает продлить действующий приём заявлений на участие в пулах или покупке жилья методом прямых продаж и увеличить сроки квалификации по пулам и прямым продажам.

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