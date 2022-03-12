Единую базу очередников жилья в РК отключили

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«Единая республиканская база очередников» — сервис в РК, на котором могли встать в очередь на получение жилья очередники акимата, больше не работает.
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Решение об отключении принял Комитет по делам строительства и ЖКХ, передает krisha.kz
Встать в очередь на жильё теперь можно только через цифровую платформу Kezekte.kz. Это касается новых очередников, всем тем, кто уже зарегистрирован, заявки и документы подавать не нужно.
Из-за отключения базы возникли проблемы с приёмом заявлений и кредитных заявок от участников жилищных госпрограмм. В «Отбасы банке» временно приостановили эту работу.
— Для бесперебойной реализации государственной программы «Нурлы жер» «Отбасы банк» проводит мероприятия по интеграции с новой платформой, — сообщают в банке.
Технические работы планируют завершить до 1 апреля 2022 года.
Банк обещает продлить действующий приём заявлений на участие в пулах или покупке жилья методом прямых продаж и увеличить сроки квалификации по пулам и прямым продажам.
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