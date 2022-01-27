Единую базу очередности в детские сады планируют разработать в Минобразования

В Казахстане планируется создать единую базу очередности в детские сады. Об этом на коллегии ведомства сообщила первый вице-министр образования и науки РК Шолпан Каринова, передает zakon.kz.

Шолпан Каринова рассказала о планах по повышению качества работы дошкольных организаций, особенно частных детских садов.

«Усилим требования, введем изменения в правила размещения госзаказа, в том числе для обеспечения квалифицированными педагогами, безопасными и комфортными условиями, целевого расходования средств госзаказа и повышения качества услуг. Также планируется создание единой базы очередности в детские сады по всей стране для прозрачности распределения мест, адресности финансирования и исключения дублирования», — сообщила вице-министр МОН РК Шолпан Каринова.

Между тем в пресс-службе Минобразования сообщили, что функция по распределению мест в детские сады останется за акиматами.

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