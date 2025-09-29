Теперь, казахстанцам будет приходить единая квитанция на оплату всех коммунальных услуг. Сбором всех данных от коммунальных служб будет заниматься Единый расчетный центр. Такие учреждения планируют открыть по всей стране. В Костанае уже приступили к его организации. Однако, к их созданию выдвигаются особые требования.

По всему Казахстану откроются Единые расчетные центры. На днях вступили в силу поправки в типовые правила предоставления коммунальных услуг, которыми это предусмотрено. Стоит отметить, что это не новшество, и в некоторых городах страны это уже практикуется. Разработчики проекта отмечают, что расчетные центры будут предоставлять гражданам единую платежный документ, со всеми счетами за коммуслуги.

«Сроки уплаты также будут зафиксированы. Ежемесячно 25 числа следующего за отчетным месяцем. Прием показаний с приборов учета определен также в правилах с 20 по 30 число ежемесячно», — объяснил начальник абонентского отдела ГКП «Костанай-Су» Максут Шайхинов.

Таким образом, единый расчетный центр станет посредником между коммунальными службами и населением. В Костанае уже приступили к его созданию. А заниматься этим должны местные акиматы. К новой организации выдвигаются особые требования. Определить компанию, которая этим займется планируют на основе конкурсных процедур.

«Основные требования, предъявляемые к единому расчетному центру, это должно быть в обязательном порядке юридическое лицо, наличие соглашений не менее чем с двумя банками второго уровня. Наличие информационной системы, прошедшее аттестацию и в обязательном порядке должна быть у них защита персональных данных потребителей», — говорит Максут Шайхинов.

Специалист пояснил, что как будут выглядеть единые квитанции пока не известно. Это тоже ложится на плечи компании, которая займется организацией рассчётного центра. Возможно, они создадут отдельную платформу для платежей, а может быть, единый счет будет доступен в банковских приложениях. Максут Шайхинов добавил, что центр будет также оказывать консультативную помощь потребителям, принимать жалобы и обращения от них, на которые ответственные лица должны будут отреагировать в течение 15 рабочих дней.

Специалист отметил, что новая система облегчит процедуру оплаты коммуслуг и сделает ее быстрее. Работу ЕРЦ тоже будут курировать местные исполнительные органы.

