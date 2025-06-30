Единую систему оплаты медицинской помощи введут в Казахстане с 1 июля 2025 года, напомнила министр здравоохранения Акмарал Альназарова, сообщает informburo.kz

Как отметила глава ведомства, критика Фонда социального медицинского страхования зачастую связана с припискам в поликлиниках. Для решения этой проблемы в стране вводят единую систему оплаты медицинской помощи.

«Последние три месяца мы работали в пилотном режиме над этой программой. Весь прошлый год разрабатывали сам контур этой большой системы. И с 1 июля она полноценно заработает, фактически нивелирует все приписки. Система увеличивает в несколько раз количество анализа, которому будут подвергать медицинские услуги в части их качества. Это будет дисциплинировать в первую очередь медицинские организации для того, чтобы всё-таки обеспечить доступность и качество медицинских услуг за счёт средств нашего населения, за счёт средств бюджета», – сказала Альназарова в кулуарах совместного заседания парламента.

Также глава Минздрава прокомментировала критику со стороны главы Высшей аудиторской палаты Алихана Смаилова. Надзорный орган провёл аудит в сфере лекарственного обеспечения, который выявил несколько проблем.

«Мы в рабочем порядке с представителями Высшей аудиторской палаты провели несколько переговоров в части того, что есть нарушения, признанные ранее. Они вменены в рамках этого аудиторского отчёта. Есть предварительная договорённость, что без соответствующих судебных разбирательств мы эти несогласованные вопросы проговорили. Я думаю, что мы их уже проработаем… Таких нарушений крупных у нас нет», – заявила Альназарова.

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