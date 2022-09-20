Единую жилищную программу для молодёжи планируют создать в Казахстане

В Казахстане разрабатывают проект единой молодежной жилищной программы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение Министерства информации и общественного развития РК.

Научно-исследовательский центр «Молодёжь» провёл опрос среди казахстанцев и узнал, чего по их мнению им не хватает, чтобы чувствовать себя уверенно и развиваться. Согласно полученным данным, 40,9 процента респондентов ответили – «собственное жильё».

Теперь НИЦ «Молодежь» совместно с АО «Отбасы банк» проведут исследования для определения приемлемых условий ипотечного кредитования и потребности улучшений жилищных условий для казахстанской молодёжи. На основе полученных данных будет разработан проект единой молодежной жилищной программы.

Стоит отметить, что в некоторых регионах страны уже действуют молодёжные жилищные программы. Совместно с региональными акиматами «Отбасы банк» самостоятельно запустил программы «Елорда жастары», «Алматы жастары», «Карағанды жастары», «Әулиеата жастары» и «Костанай жастары». В ближайшее время планируется запуск аналогичной программы в Атырау — «Алатау жастары». Условия выдачи займов обычно стандартные: первоначальный взнос должен быть не менее 10 процентов, ставка по кредиту — пять процентов годовых, срок займа до 19 лет.

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