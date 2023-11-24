Единый часовой пояс по всей стране. Что думают об этом костанайцы?

Жители Костанасйкой области неоднократно просили депутатов решить проблему несоответствия официального часового пояса и природного времени, разница между ними составляет почти 2 часа. Сейчас специалисты изучают эту тему. И предлагают ввести единый часовой пояс в Казахстане. Сегодня их два ЮТС +6 и ЮТС+5.

Депутат Мажилиса Еркин Абиль на пленарном заседании в Мажилисе предложил отказаться от лишних часовых поясов в Казахстане и ввести один для всей страны. Сейчас разница в один час позже столичного времени действует в Западно-Казахстанской, Актюбинской, Атырауской, Мангистауской и Кызылординской областях. При возможной смене часовых поясов все остальные регионы подстроятся под это время.

«Специалисты утверждают, что применение опережающего времени способствует и является одним из факторов обострения целого ряда социально опасных заболевании. Перечень я сейчас приводить не буду. Существует такой документ как Барселонская декларация о политике времени. Она констатирует, что согласно научному консенсусу, для здоровья, экономики и безопасности человека лучше всего использовать постоянные часовые пояса, максимально приближенные к солнечному времени», говорит депутат мажилиса парламента РК Еркин Абиль.

Мы узнали мнения жителей города по этому поводу. Они разделились.

«Я об этом не думала, мне все равно. Это не имеет для меня значения. Ну темно да, но это мне не мешает. Я ухожу, прихожу темно, мне не мешает».

«Как есть, так и пусть будет. Зачем менять туда сюда? Какая разница час туда, час назад».

«Биологические часы я как-то не наблюдаю. Я 71 год прожил. Во сколько надо во столько стал, во сколько надо лег. Утром темно. Ну, а как по-другому? И вечером темно, если и поменяют, детей жалко. А взрослым все равно. Что сейчас по темноте идут на работу, что поменяют, тоже будут по темноте».

«Раньше время переводилось, конечно это лучше будет. Мы просыпаемся раньше рассветало, а сейчас просыпаемся и темно. И вечером точно также темно. За счет этого, тяжело для организма».

«Мы костанайцы привыкли к этому времени уже много лет. Поэтому воспринимаем его нормально. Это с одной стороны. С другой я понимаю так, что мы связаны с Астаной и Алматой. А наши родственные, деловые взаимоотношения больше с этими регионами. Поэтому это для нас удобно».

Отметим, что введение единого часового пояса в Казахстане еще обсуждается. Окончательное решение по этому вопросу еще не приняли.

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