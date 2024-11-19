«Жизненные процессы человека меняются в зависимости от времени в течение часов, дней, недель, месяцев, сезонов или года. Эти изменения называются биоритмами. Циркадные ритмы — это основа нашего здоровья, работоспособности и долголетия. Множество зарубежных исследований показывают, что биоритмы управляют уровнем гормонов, ферментов и других активных веществ в организме, а также поддерживают состав крови и общее равновесие. Согласованная работа биоритмов, регулирующих сон и бодрствование, отдых и активность, питание и обмен веществ, играет важную роль для здоровья человека. Единый часовой пояс позволил вернуться к естественному ритму жизни, синхронизируя биологические часы и максимально сближая официальное время и время солнечное», — считает Салтанат Назарова.