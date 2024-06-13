Единый часовой пояс: ухудшилось ли здоровье казахстанцев, рассказала глава Минздрава

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова высказалась о петиции по возврату прежнего времени в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Журналисты напомнили, что ранее глава Минздрава заявляла, что новый часовой пояс окажет положительное влияние на здоровье населения. Однако казахстанцы сейчас активно подписывают соответствующую петицию из-за психологической и физической нагрузки. Они попросили высказаться относительно того, нужно ли вернуть старый часовой пояс в Казахстане.

«На самом деле проблема часового пояса обсуждается уже несколько лет. К этой работе были привлечены научные центры нашей страны. Например, Институт физиологии, Институт астрофизики имени Ф. Г. Фесенкова. Поэтому такое решение было принято на основании научных данных. Во-вторых, мы не замечаем значительного наплыва пациентов в поликлиники и больницы после смены часового пояса. Есть основания полагать, что на сегодняшний день (смена часового пояса. – Прим. ред.) не оказала негативного влияния на здоровье. Я не вижу здесь проблемы со здоровьем населения», – заявила в ответ глава Минздрава Акмарал Альназарова.

1 марта 2024 года в 00:00 на всей территории Казахстана был установлен единый часовой пояс (UTC+5).

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