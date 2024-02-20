Единый часовой пояс в Казахстане: время начала занятий в школах могут изменить

В школах, занятия первой смены могут начать проводить позднее. Из-за введения единого часового пояса Министерство просвещения даст возможность акиматам пересмотреть время начала занятий. Об этом рассказал министр просвещения Гани Бейсембаев, сообщает informburo.kz

Он отметил, что решение перейти на единый часовой пояс принято соответственным экспертным обществом, учёными. И если такое решение было принято, значит, это правильно, считает министр.

Что касается учеников первой смены, в случае необходимости министерство позволит пересмотреть время начала занятий.

«По учебному времени здесь конечно местным исполнительным органам мы даём возможность при необходимости пересмотреть время начала занятий. Здесь никаких препятствий нет. Школы например, которые в 8.00 утра начинают учёбу, могут в 8.30 начать. Конечно, возможности есть», – сказал Гани Бейсембаев.

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