USD 482.53
EUR 533.77
RUB 5.41
  1. Home
  2. Новости
  3. Единый пакет медпомощи сформируют в Казахстане 

Единый пакет медпомощи сформируют в Казахстане 

Фотография для новости Единый пакет медпомощи сформируют в Казахстане 

Фото pixabay.com

Заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова на заседании правительства анонсировала изменения в сфере медстрахования, передаёт BaigeNews.kz

«В целях реализации поручений Главы государства в сфере здравоохранения будет подготовлен проект Закона, предусматривающий формирование Единого пакета медпомощи, состоящий их гарантированного базового и страхового пакетов. При этом формируемый пакет потребует соответствующего уровня фондирования. В этой связи в проекте будут также предусмотрены меры по обеспечению финансовой устойчивости системы. Это касается уплаты взносов за зарегистрированных безработных за счет местного бюджета и изменения параметров системы в части верхнего порога и ставок отчислений в Фонд медицинского страхования», — сообщила Тамара Дуйсенова.

По ее словам, Минздрав подготовил соответствующий проект Закона. На рассмотрение парламента документ планируется внести в сентябре 2024 года.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

Мужчина собирался спрыгнуть с моста в Костанае

Следующая новость

Техосмотр в РК. Новые правила появятся до конца года