Единый платеж и освобождение от НДС. Сенат одобрил поправки в Налоговый кодекс

Сенат одобрил поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие в том числе объединение платежей для микро- и малого бизнеса, введение госпошлины при обращении в Конституционный суд и снижение НДС на некоторые виды товаров, передает Tengrinews.kz

Происшествия, прогноз погоды, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Глава государства поручил внедрить единый платеж из фонда оплаты труда для микро- и малого бизнеса со снижением суммарной нагрузки. В настоящее время из фонда оплаты труда уплачиваются несколько платежей с разными ставками, базами исчисления. Предлагается данные платежи объединить в один платеж. Предусматривается снижение нагрузки за счет индивидуального подоходного налога, так как размер социальных платежей влияет на будущие выплаты работникам», — сообщил на заседании Сената министр национальной экономики Алибек Куантыров.

Единая ставка будет учитывать введение обязательных пенсионных взносов и рост ставок социальных отчислений.

Второй блок поправок связан с изменениями в отраслевых законодательствах. В связи с созданием Конституционного суда предлагается установление госпошлины при обращении в Конституционный суд и освобождение от нее социально уязвимых слоев населения.

В сфере недропользования с 2024 года упраздняется ведение госбаланса. Запасы будут оцениваться по новой системе.

Третий блок поправок направлен на стимулирование отечественных товаропроизводителей.

«Предлагается норма по уменьшению НДС на 70 процентов при переработке рыбы рыболовными предприятиями. Сейчас такую льготу применяют рыбоводные хозяйства. Для стимулирования производства сахара предлагается освобождение от НДС импорта сахара-сырца тростникового, а также продление срока действия льготы по НДС для производителей сахара. Следующая норма касается реализации аффинированного золота. Сейчас реализация Национальному банку такого золота освобождается от НДС. Предлагается распространение нормы и на реализацию золота ювелирам«, — перечислил Куантыров.

Также решается вопрос укрупнения электрических сетей. Предлагается исключение возникновения налоговых обязательств при безвозмездном получении электрических сетей энергопередающей организацией.

Четвертый блок поправок предусматривает меры развития транспортной системы.

«В сфере железнодорожного транспорта предусмотрено урегулирование вопросов налогообложения при оказании услуг магистральной железнодорожной сети пассажирским перевозчикам с применением нулевого тарифа. В сфере гражданской авиации вносятся нормы по исключению сборов за выдачу сертификатов, так как услуги оказываются самофинансируемой организацией. Также предлагается расширение применения нулевой ставки НДС при заправке транзитных воздушных судов. Сейчас льгота действует только для аэропортов. Для развития автомобильных перевозок предлагается освобождение от сбора за первичную регистрацию седельных тягачей годом выпуска до 7 лет», — пояснил Куантыров.

Также в поправках есть вопросы по платежам физлиц.

«Исключаются налоговые риски при получении вознаграждения за сообщение о фактах невыдачи чека, списании задолженности по ипотечному кредиту, снижении стоимости аренды и получении бюджетных субсидий на аренду жилья», — добавил Куантыров.

Закон направят на подпись Президенту страны.

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