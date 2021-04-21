Единый совокупный платеж по-новому. Что нужно знать костанайцам?

Единый совокупный платеж запустили в работу в Казахстане в 2019 году. Он позволяет неформально занятым лицам осуществлять предпринимательскую деятельность без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и включает в себя одновременно четыре платежа: индивидуальный подоходный налог, обязательный пенсионный взнос, отчисления в государственный Фонд социального страхования и взнос в Фонд социального медстрахования.

Плательщики ЕСП, если живут в городе, оплачивают 1 МРП в месяц, а кто в сельской — 0,5 МРП. И теперь ЕСП, как отмечают специалисты, можно оплачивать общей суммой.

«Как мы это понимаем? Если ЕСП плотится ежемесячно, если вы сдаете квартиру с прошлого месяца, за прошлый месяц вы ЕСП уж не можете сделать. Только с фактического месяца, можете май оплатить и последующие до конца года. Обязательно по пунктам — оплата платежа в ставке. Ставка 1 МРП, или 0,5 МРП. 2917. Значит, платеж 2917 за каждый месяц. Если они ставят 2920 — не примут. Это будет отказ», — говорит главный специалист управления госдоходов Костаная Жанна Турганова.

Эти деньги плательщик должен будет внести наличными либо безналичным способом через банки и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций. Помимо этого есть еще одно изменение.

«Очень много физических ли прописанных в районе, а живут в городе. Живя в городе платят ЕСП сомнения куда платить, деятельность здесь в городе осуществляется. Если он живет в Костанае, а прописан в районе им.Б.Майлина, то значит платеж пойдет в район им.Б.Майлина», — поясняет Турганова.

Напомним, что платеж этот возможен только для физических лиц, которые не используют труд наемных работников, оказывают услуги исключительно физическим лицам, реализуют сельскохозяйственную продукцию, полученную от эксплуатации личного подсобного хозяйства. К примеру, аренда квартир, домохозяйки, пекущие торты на заказ, мастера маникюра, парикмахерских услуг, сантехники. ЕСП не распространяется на тех, кто оказывает услуги в коммерческих целях, и кто сдает частные и грузовые машины в аренду. В Костанае на конец 2020-го года числилось порядка 30 тыс. плательщиков ЕСП.

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