В Казахстане разработан новый единый стандарт школьного питания, направленный на обеспечение безопасности и здоровья детей, передает BaigeNews.kz.

Новый документ был подготовлен Министерствами просвещения и здравоохранения при участии Казахской академии питания и группы профильных экспертов. Основные положения стандарта были представлены на круглом столе в Астане с участием министра просвещения Гани Бейсембаева.

Выступая на мероприятии, министр отметил, что внедрение научно обоснованного меню — это важный шаг в формировании культуры правильного питания и создании условий для качественного образования:

«Безопасность и здоровье детей — один из приоритетов государственной политики. Благодаря поддержке Главы государства в школах внедрена система бесплатного питания. Наша задача — обеспечить его качество и безопасность. Для этого создана законодательная база, а реализацию стандарта на местах обеспечивают акиматы», — подчеркнул Гани Бейсембаев.

С 2023 года в Казахстане действует система бесплатного горячего питания для учащихся начальных классов и детей из социально уязвимых категорий. В текущем учебном году программой охвачено около 1,7 миллиона школьников.

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