Министр транспорта рассказал, как водители обходят штрафы за скорость
«Средняя скорость» и хитрости на трассах
Министр транспорта РК Нурлан Сауранбаев рассказал, на что идут казахстанские водители, чтобы не платить штрафы за превышение скорости. Он напомнил, что в стране введено понятие средней скорости и на трассах установлены камеры, фиксирующие время проезда между двумя точками. Эти меры призваны снизить аварийность, однако часть автолюбителей ищет способы обойти систему.
По словам министра, камеры устанавливают в начале и конце участка, к примеру, протяженностью около 400 км. При разрешенной скорости 100 км/ч водитель должен преодолеть этот путь примерно за четыре часа. Если автомобиль проходит дистанцию быстрее, автоматически выписывается штраф.
Однако, как отметил Сауранбаев, некоторые водители сначала едут 140–150 км/ч, а затем останавливаются перед камерой въезда, «курят, отдыхают», выжидая нужное время, чтобы не попасть под санкции.
Больше камер и ответственность самих водителей
В качестве одного из решений министр назвал установку еще одной–двух камер в середине пути, чтобы сократить возможности для манипуляций со временем проезда. Вместе с тем он подчеркнул, что многое зависит от дисциплины самих участников дорожного движения.
Сауранбаев привел в пример Германию, где на отдельных участках отсутствует ограничение скорости, но при этом водители строго соблюдают правила и дисциплину на дороге. В Казахстане же, по его словам, многие трагедии происходят по вине самих водителей: выезд на встречную полосу, переполненные автомобили, несвоевременная замена шин.
«Крайним» остается дорожная служба
Министр обратил внимание и на техническое состояние машин. Нередко автомобили зимой ездят на «лысой» резине, без шипов, несмотря на снег практически по всей стране. В случае аварий, подчеркнул глава Минтранспорта, претензии часто предъявляют дорожным службам, в частности «КазАвтоЖол», хотя качество дорог постепенно улучшается.
«Качество дорог улучшается, но водители начинают лихачить, и в итоге происходят аварии», – резюмировал Нурлан Сауранбаев.
