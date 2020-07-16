Едва не загрызла. В Костанае полицейский спас человека от агрессивной собаки

День 11 июля глава семьи 46-летний Евгений Жук считает теперь вторым днем рождения. Он только сейчас пришел в себя для того, чтоб поблагодарить своих спасителей старшего участкового полиции, майора Данабека Игымбердиева и охотника-любителя Александра Халык. Об этом сообщает пресс-служба департамента полиции.

«Без их помощи, меня бы загрызла собственная собака – кавказская овчарка», – вспоминает тот день Евгений.

Он как обычно занимался делами в собственном доме, который находится в поселке Октябрьский города Лисаковска. Овчарку семья приобрела три года назад, с тех пор пес вырос до внушительных размеров, присущего для этой породы.

«Неожиданно, пес накинулся на меня. Я даже не понял, что случилось, потом агрессия собаки только возрастала, я потерял сознание от укусов», — вспоминает Евгений Жук.

В это время на крик мужа во двор выбежала супруга Ирма, которая попыталась оттащить собаку от мужа, но она тут же получила несколько серьезных укусов, но смогла убежать и позвать на помощь.

«Я набрала номер участкового и буквально закричала, что наша собака сейчас насмерть загрызет мужа», — рассказывает Ирма.

Участковый приехал через несколько минут. Данарбек Игымбердиев при себе имел травматическое оружие.

«Оценив ситуацию, я понял, что если применю травматическое оружие, то собака может еще больше проявить агрессию и не понятно чем все это закончится. Пришлось срочно просить помощи у охотника, который проживал рядом. Он из ружья застрелил собаку, выхода не было», — говорит участковый инспектор полиции.

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