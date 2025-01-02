Оказана помощь в сложных погодных условиях, сообщает МЧС РК.

Сегодня в 35 километрах от города Аркалык Костанайской области, произошла поломка легкового автомобиля. Водитель и пассажир оказались в трудной ситуации, не имея возможности самостоятельно продолжить путь в условиях сильной метели.

На помощь незамедлительно выехали сотрудники оперативно-спасательного отряда. Они эвакуировали два человека с места происшествия и доставили их домой. Медицинская помощь не потребовалась.

МЧС напоминает, что перед поездками важно внимательно следить за техническим состоянием автомобиля, погодными условиями и иметь при себе необходимый минимум для экстренных ситуаций.

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