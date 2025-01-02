Оказана помощь в сложных погодных условиях, сообщает МЧС РК.
Сегодня в 35 километрах от города Аркалык Костанайской области, произошла поломка легкового автомобиля. Водитель и пассажир оказались в трудной ситуации, не имея возможности самостоятельно продолжить путь в условиях сильной метели.
На помощь незамедлительно выехали сотрудники оперативно-спасательного отряда. Они эвакуировали два человека с места происшествия и доставили их домой. Медицинская помощь не потребовалась.
МЧС напоминает, что перед поездками важно внимательно следить за техническим состоянием автомобиля, погодными условиями и иметь при себе необходимый минимум для экстренных ситуаций.