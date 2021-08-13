Ехала семья. Легковушка влетела под КАМАЗ с прицепом в Костанайской области

Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 12 августа. Об этом сообщает alau.kz со ссылкой на заместителя начальника МПС ДП Костанайской области Виталия Цоя.

12 августа на автодороге Алматы — Екатеринбург, возле села Успеновка 34-летний водитель на автомобиле Киа, при совершении обгона столкнулся с разворачивающимся автомобилем «Камаз» с прицепом. Телесные повреждения в данном ДТП получил только один человек, и три пассажира, двоим из которых 22 года, а еще одному 2 года, получили помощь в Федоровской больнице.

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