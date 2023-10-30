Ехала семья. Женщина погибла, четверо детей госпитализированы в результате ДТП в Костанайской области

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В ответе на запрос alau.kz пресс-служба ДП сообщает, что авария произошла 29 октября на 24 километре автодороги Костанай – Аулиеколь — Сурган, между поселками Талапкер и Глазуновка.
По информации областного ведомства, 36-летний водитель автомобиля Volkswagen Transporter выехал на встречную полосу движения и совершил лобовое столкновение с автомобилем LADA Kalina , под управлением мужчины 1977 года рождения.
В результате происшествия, женщина-пассажир LADA Kalina скончалась от полученных травм на месте, водитель и четверо несовершеннолетних госпитализированы с различными телесными повреждениями в больницу.
По данному факту начато досудебное расследование по ч.3 ст. 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Назначены соответствующие экспертизы.
Водитель Volkswagen Transporter водворен в изолятор временного содержания Управления полиции города Костаная. Машина изъята и поставлена на специализированную стоянку.