Ехали в школу. Автобус загорелся в Костанайской области

О происшествии сообщили родители детей, которые ехали в школу на автобусе.

Как сказано в сообщении родителей, дети из посёлка Асенкритовка учатся в соседнем селе, которое находится в 12 километрах. Туда их возят на автобусе. У Марианны Куляевой на этом автобусе ехала дочь-3-классница. Женщина говорит, что три года назад детям золотодобывающее предприятие подарило детям новую «Газель».

«Но, детей стало ездить больше и, как нам объяснили, по нормам стоячих мест не должно быть. Взамен нам дали старый «пазик». 3 марта по дороге в школу, в двух километрах от поселка, автобус загорелся. В салоне вместе с детьми была учительница, которая почувствовала запах гари и быстро среагировала. Она вывела детей на улицу. Дети вышли и автобус загорелся. Пешком они все вместе вернулись по домам», — рассказала Марианна Куляева.

Родители школьников утверждают, что автобус выпущен 39 лет назад, его постоянно ремонтируют, из-за чего детям приходится обучаться дистанционно.

Как сообщили в ДЧС региона, в автобусе марки «ПАЗ», который принадлежит райотделу образования, произошло короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке. К месту происшествия пожарные не вызывалась.

Никто не пострадал.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.