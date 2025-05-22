На уловки мошенников попадаются даже осведомленные о их деятельности люди. К таким выводам пришли сотрудники правоохранительных органов, которые проводят работу с потерпевшими. В связи с этим, прокуроры Костаная, разрабатывают новые методы противодействия аферистам.

Начальник отдела прокуратуры Костаная Рустам Галиев поделился историей, как женщина никого не послушала и сделала все, что требовали мошенники.

«Сидит женщина в гостях. Ей звонит злоумышленник, представляется сотрудником банка и сообщает о том, что на ее имя осуществляются попытки оформления трех кредитов на сумму 5 млн тенге. Данная женщина, разговаривая по телефону соответственно вслух и лица, которые с ней сидели за одним столом, находились гости соответственно. Ей говорят, что это действия мошенников и необходимо прервать разговор, положить трубку. Данная женщина почему-то, поверив звонящему лицу, вышла в соседнюю комнату, где продиктовала свои персональные данные. В итоге на нее были оформлены кредиты, два кредита на сумму около четырёх млн тенге и в ходе беседы с ней, когда я сам с ней беседовал, спрашивал «Вы были осведомлены о способах совершения мошенничества? Она говорит «Да. Я была осведомлена. Со мной неоднократно проводились такие беседы». Но не знает почему в очередной раз она поверила данным лицам. В итоге ей был причинен крупный ущерб», — рассказал начальник отдела прокуратуры Костаная Рустам Галиев.

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