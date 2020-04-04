«Ел Арна» опубликовал расписание телеуроков для первоклассников

Расписание появилось на период с 6 по 10 апреля, сообщает informburo.kz

Телеканал «Ел Арна» опубликовал расписание телевизионных уроков «Онлайн-школа» для учащихся первых классов на период с 6 по 10 апреля.

Занятия каждый день будут проходить в 09.00 и 09.10.

В понедельник будут обучение грамоте и математика. Во вторник – математика и обучение грамоте. В среду – обучение грамоте и математика. В четверг – обучение грамоте и познание мира. В пятницу – обучение грамоте и естествознание.

Напомним, с 6 апреля казахстанские школьники перейдут на дистанционное образование. Дополнительной мерой станут видеоуроки для школьников на телеканалах «Балапан» и «Ел арна».

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