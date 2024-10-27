63-летняя российская телеведущая программ «Здоровье» и «Жить здорово!» Елена Малышева заявила, что существует два состояния, требующие повышенных доз витамина D. По ее словам, это подготовка к беременности и преддиабет, сообщает Zakon.kz.

В подписи к видео на своей странице в Instagram врач подчеркнула, что в июне 2024 года Всемирная ассоциация эндокринологов опубликовала новые рекомендации, которые вызвали большой интерес у широкой публики.

Для тех, продолжает она, кто не ознакомился с рекомендациями, а узнал о них из газет, было создано много шума.

«Однако для тех, кто внимательно читает медицинскую литературу, все стало ясно. Было выделено два состояния, не считающихся заболеваниями, но требующих приема повышенных доз витамина D. Это подготовка к беременности и преддиабет», — сообщила Елена Малышева.

Преддиабет – это состояние, которое возникает у людей с ожирением и, грубо говоря, является «предвестником» сахарного диабета.

«Беременность и преддиабет требуют дополнительного приема витамина D», – заключила Малышева.

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