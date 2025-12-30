Постановлением правительства от 23 декабря 2025 года внесены изменения и дополнения в правила формирования и учёта целевых требований, целевых накоплений и выплат, а также порядка начисления целевых требований. Об этом сообщает Zakon.kz.

Как формируются целевые требования

Согласно обновлённым правилам, общая сумма целевых требований определяется путём суммирования показателей за отчётный год и предыдущие периоды с учётом ставки усреднённого инвестиционного дохода. При этом из суммы за прошлые годы вычитаются фактические ежегодные выплаты из Национального фонда получателям целевых накоплений.

Какие данные получает ЕНПФ

Единый накопительный пенсионный фонд получает сведения по участникам целевых требований из государственной базы данных «Физические лица» (ГБД ФЛ) через интеграцию информационных систем. В частности, речь идёт о данных:

о приобретении гражданства Казахстана по рождению или после рождения;

об утрате или выходе из гражданства РК;

о смерти либо признании умершим по решению суда;

об актуализации персональных сведений.

На основании этой информации ЕНПФ самостоятельно формирует электронный список участников целевых требований.

Кого включают в электронный список

Правила дополнены уточнениями:

лица, у которых в ГБД ФЛ отсутствует гражданство Казахстана, относятся к категории утративших или вышедших из гражданства РК, а граждане со статусом «умерший» — к категории умерших либо объявленных умершими по решению суда.

Общее количество участников целевых требований на конец 2023 года определяется с учётом электронного списка, за исключением лиц, умерших либо объявленных умершими до конца отчётного периода.

Сроки формирования и верификации списков

Ежегодно не позднее 20-го числа первого месяца, следующего за отчётным годом, ЕНПФ формирует электронный список по состоянию на 31 декабря и направляет его оператору информационно-коммуникационной инфраструктуры «электронное правительство» для верификации. Оператор подтверждает корректность данных в течение трёх рабочих дней.

После этого ЕНПФ в течение трёх рабочих дней направляет в Национальный банк Казахстана заявку на перечисление целевых требований на счёт целевых активов с учётом установленных корректировок.

Утрата права на выплаты

При получении сведений об утрате гражданства РК либо отсутствии права на участие в системе целевых требований участник теряет право на получение выплат. В таких случаях целевые требования и накопления перераспределяются между другими участниками, а целевой накопительный счёт закрывается.

Выплаты наследникам

Для получения целевых накоплений умершего участника наследники должны лично обратиться в ЕНПФ и предоставить заявление, документы, удостоверяющие личность, подтверждение права на наследство, а также реквизиты банковского счёта в долларах США. Выплаты производятся после зачисления целевых требований на целевой накопительный счёт.

В случае отсутствия сведений о смерти в ГБД ФЛ либо целевого накопительного счёта ЕНПФ вправе отказать в приёме заявления.

Когда вступают изменения в силу

Постановление правительства вводится в действие с 6 января 2026 года.

