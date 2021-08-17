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ЕНПФ нашел 28 тысяч пенсионеров, не обратившихся за выплатами

Фото из открытых источников

В соответствии с изменениями, внесенными в нормативные правовые акты, в текущем году Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) начал осуществлять сверку с НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» на наличие в информационной системе уполномоченного органа в сфере социальной защиты населения лиц, достигших пенсионного возраста, которым были назначены пенсионные выплаты по возрасту и государственная базовая пенсионная выплата за счет бюджетных средств, но не обратившихся в ЕНПФ за выплатой пенсионных накоплений, сообщает zakon.kz.

На 1 января 2021 года в базе данных ЕНПФ насчитывалось 177 тыс. индивидуальных пенсионных счетов (ИПС) получателей, достигших пенсионного возраста и имеющих пенсионные накопления в ЕНПФ, но не подавших заявления на выплаты пенсионных накоплений из ЕНПФ, с общей суммой накоплений порядка 13 млрд тенге.

Данная ситуация сложилась в том числе в связи с тем, что до введения 11 октября 2018 года композитной услуги по подаче единого заявления в связи с достижением пенсионного возраста по принципу «одного окна» гражданам необходимо было обращаться с заявлением и документами для назначения пенсионных выплат по возрасту за счет бюджетных средств в государственную корпорацию, а за счет пенсионных накоплений — в ЕНПФ. В этой связи часть пенсионеров, вышедших на пенсию до 11 октября 2018 года, получает пенсию из бюджета, но не обращалась за выплатами из ЕНПФ, — отметили в ЕНПФ.

В начале текущего года, в соответствии с пунктом 10 Правил осуществления пенсионных выплат, ЕНПФ была проведена сверка с государственной корпорацией по таким получателям на наличие у них назначенных пенсионных выплат по возрасту и государственной базовой пенсионной выплаты за счет бюджетных средств. Кроме того, проверялось наличие в информационной системе «База мобильных граждан» номеров абонентского устройства сотовой связи получателей для оказания проактивной услуги на получение пенсионных выплат из ЕНПФ.

По результатам сверки было выявлено 46 696 лиц, зарегистрированных в Базе мобильных граждан и являющихся получателями пенсионных выплат за счет бюджетных средств. Им государственной корпорацией были направлены SMS на получение согласия на оформление пенсионных выплат из ЕНПФ в проактивном формате. По тем лицам, которые ответили согласием, государственная корпорация осуществила пенсионные выплаты на банковские счета получателей, ранее предоставленные ими при назначении пенсионных выплат по возрасту и государственной базовой пенсионной выплаты, — сообщили в ЕНПФ.

В фонде отмечают, что проактивный формат предполагает подтверждение согласия физическим лицом на получение пенсионных выплат из ЕНПФ в виде ответа на направленное государственной корпорацией sms-сообщение. Предусмотрено дистанционное оказание услуги, без обращения в подразделение государственной корпорации для подачи соответствующего заявления.

За семь месяцев текущего года 28 тыс. получателям пенсионных выплат, достигшим пенсионного возраста до 1 января 2021 года, ЕНПФ осуществил выплаты через государственную корпорацию. При этом порядка 27 тыс. получателям выплаты осуществляются с мая текущего года, то есть с начала реализации проактивной услуги.

ЕНПФ совместно с государственной корпорацией продолжает работу по идентификации пенсионеров, не обратившихся за выплатами своих пенсионных накоплений, и установлению контактов с ними.

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