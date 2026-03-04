Какой объём пенсионных накоплений нужен казахстанцам, чтобы получать ежемесячную пенсию в размере от 500 тысяч до 1 миллиона тенге, рассказали в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ), сообщает корреспондент Tengrinews.kz.
По данным фонда, чтобы рассчитывать на выплаты из ЕНПФ в размере:
- 500 тысяч тенге в месяц, необходимо накопить около 92,3 млн тенге;
- 800 тысяч тенге — примерно 147,7 млн тенге;
- 1 миллион тенге — около 184,6 млн тенге.
В ЕНПФ уточнили, что такие расчёты сделаны при условии полного трудового стажа — около 40 лет регулярных пенсионных взносов.
Размер выплат рассчитывается по установленной методике. В первый год ежемесячная пенсия определяется исходя из 6,5% от общей суммы накоплений, разделённых на 12 месяцев. В дальнейшем применяется ежегодная индексация на 5%.
В фонде также привели примеры возможных выплат при разных суммах накоплений:
- при накоплении 10 млн тенге ежемесячная выплата составит около 54 167 тенге;
- 50 млн тенге — примерно 270 833 тенге;
- 100 млн тенге — около 541 667 тенге.
Отмечается, что инвестиционный доход может составлять от 40 до 70 процентов от общей суммы пенсионных накоплений.
В ЕНПФ подчеркнули, что итоговый размер пенсии напрямую зависит от продолжительности участия в системе и регулярности пенсионных взносов.
Ранее в Министерстве труда и социальной защиты населения сообщили, что на 1 февраля 2026 года средний размер совокупной пенсии в Казахстане составляет 157 843 тенге. Из этой суммы солидарная пенсия — 103 931 тенге, а базовая — 53 912 тенге.
