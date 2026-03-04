Какой объём пенсионных накоплений нужен казахстанцам, чтобы получать ежемесячную пенсию в размере от 500 тысяч до 1 миллиона тенге, рассказали в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ), сообщает корреспондент Tengrinews.kz.

По данным фонда, чтобы рассчитывать на выплаты из ЕНПФ в размере:

500 тысяч тенге в месяц , необходимо накопить около 92,3 млн тенге ;

, необходимо накопить около ; 800 тысяч тенге — примерно 147,7 млн тенге ;

— примерно ; 1 миллион тенге — около 184,6 млн тенге.

В ЕНПФ уточнили, что такие расчёты сделаны при условии полного трудового стажа — около 40 лет регулярных пенсионных взносов.

Размер выплат рассчитывается по установленной методике. В первый год ежемесячная пенсия определяется исходя из 6,5% от общей суммы накоплений, разделённых на 12 месяцев. В дальнейшем применяется ежегодная индексация на 5%.

В фонде также привели примеры возможных выплат при разных суммах накоплений:

при накоплении 10 млн тенге ежемесячная выплата составит около 54 167 тенге ;

ежемесячная выплата составит около ; 50 млн тенге — примерно 270 833 тенге ;

— примерно ; 100 млн тенге — около 541 667 тенге.

Отмечается, что инвестиционный доход может составлять от 40 до 70 процентов от общей суммы пенсионных накоплений.

В ЕНПФ подчеркнули, что итоговый размер пенсии напрямую зависит от продолжительности участия в системе и регулярности пенсионных взносов.

Ранее в Министерстве труда и социальной защиты населения сообщили, что на 1 февраля 2026 года средний размер совокупной пенсии в Казахстане составляет 157 843 тенге. Из этой суммы солидарная пенсия — 103 931 тенге, а базовая — 53 912 тенге.

