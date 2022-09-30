ЕНПФ обратился к казахстанским пенсионерам

В Казахстане Единый накопительный пенсионный фонд совместно с НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» ежегодно осуществляет сверку по лицам, достигшим пенсионного возраста и имеющим пенсионные накопления в ЕНПФ, сообщает zakon.kz.

Казахстанцам, достигшим пенсионного возраста и получающим пенсию из госбюджета, напомнили о необходимости обращения за пенсионными выплатами из ЕНПФ.

«Для назначения пенсии по возрасту и государственной базовой пенсии, а также для получения выплат за счет обязательных пенсионных взносов и обязательных профессиональных пенсионных взносов из ЕНПФ гражданам необходимо обращаться с единым заявлением и пакетом документов только в Центр обслуживания населения Государственной корпорации «Правительство для граждан», — сообщает пресс-служба ЕНПФ.

При этом в фонде отметили, что до 2018 года такой услуги не было: казахстанцам, достигшим пенсионного возраста, приходилось подавать документы отдельно в «Правительство для граждан» на получение базовой пенсии и пенсии по возрасту, а также отдельно – в ЕНПФ для получения выплат из пенсионных накоплений.

«Некоторые граждане, обратившиеся в госкорпорацию и начавшие получать государственные выплаты, не обращались за выплатами в ЕНПФ. Именно по таким не обратившимся лицам проводится работа для назначения пенсионных выплат из ЕНПФ путем направления sms-сообщения с единого номера госкорпорации 1414 на телефонный номер, зарегистрированный в базе мобильных граждан», — отметили в пресс-службе ЕНПФ.

Получившим такие сообщения казахстанцам, как подчеркнули в фонде, достаточно направить ответное сообщение, других дополнительных обращений и подачи документов в ЕНПФ или ЦОН не требуется.

«Далее выплаты из ЕНПФ вместе с пенсионными выплатами по возрасту начисляются на банковские счета, которые ранее были предоставлены в государственную корпорацию при назначении государственной базовой пенсионной выплаты», — сообщила пресс-служба ЕНПФ

В фонде уточнили, что размер и срок пенсионных выплат из ЕНПФ зависят от остатка пенсионных накоплений на индивидуальном пенсионном счете получателя.

По состоянию на 1 сентября 2022 года в результате проводимой ЕНПФ работы по поиску и оповещению не обратившихся за выплатами пенсионеров порядка 8 тыс. казахстанцев уже начали получать выплаты из своих пенсионных накоплений.

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