ЕНПФ обратился к вкладчикам с предупреждением

Единый накопительный пенсионный фонд предупредил казахстанцев об активизации мошенников после изменения порогов минимальной достаточности для использования пенсионных накоплений.
Как сообщили в ЕНПФ, злоумышленники предлагают гражданам вывести средства с пенсионных счетов, представляясь сотрудниками фонда.
В организации отметили, что мошенники могут обращаться к людям по имени и отчеству, а также располагать определённой информацией о вкладчиках. В связи с этим казахстанцев призывают сохранять бдительность и не доверять подобным обращениям.
В ЕНПФ напомнили, что сотрудники фонда никогда не запрашивают по телефону, электронной почте или через мессенджеры персональные данные, SMS-коды подтверждения, пароли и другую конфиденциальную информацию.
Гражданам рекомендуют не сообщать третьим лицам коды подтверждения и личные данные, а также немедленно прекращать разговор или переписку, если неизвестные лица требуют предоставить такую информацию.
Кроме того, в фонде советуют проверять достоверность всех сообщений исключительно через официальные источники — мобильное приложение ЕНПФ, официальный сайт фонда, контакт-центр 1418 и государственные информационные ресурсы.
Напомним, ранее ЕНПФ опубликовал новые размеры порогов минимальной достаточности для использования пенсионных накоплений.
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