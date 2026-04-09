ЕНПФ обратился к вкладчикам с предупреждением





Единый накопительный пенсионный фонд предупредил казахстанцев об активизации мошенников после изменения порогов минимальной достаточности для использования пенсионных накоплений.

Как сообщили в ЕНПФ, злоумышленники предлагают гражданам вывести средства с пенсионных счетов, представляясь сотрудниками фонда.

В организации отметили, что мошенники могут обращаться к людям по имени и отчеству, а также располагать определённой информацией о вкладчиках. В связи с этим казахстанцев призывают сохранять бдительность и не доверять подобным обращениям.

В ЕНПФ напомнили, что сотрудники фонда никогда не запрашивают по телефону, электронной почте или через мессенджеры персональные данные, SMS-коды подтверждения, пароли и другую конфиденциальную информацию.

Гражданам рекомендуют не сообщать третьим лицам коды подтверждения и личные данные, а также немедленно прекращать разговор или переписку, если неизвестные лица требуют предоставить такую информацию.

Кроме того, в фонде советуют проверять достоверность всех сообщений исключительно через официальные источники — мобильное приложение ЕНПФ, официальный сайт фонда, контакт-центр 1418 и государственные информационные ресурсы.

Напомним, ранее ЕНПФ опубликовал новые размеры порогов минимальной достаточности для использования пенсионных накоплений.

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