ЕНПФ оповещает пенсионеров

ЕНПФ провел таргетированное оповещение казахстанцев, достигших пенсионного возраста и имеющих пенсионные накопления в ЕНПФ, но не обратившихся за пенсионными выплатами в ЕНПФ.

Как уже сообщалось, ЕНПФ ежегодно совместно с Государственной корпорацией «Правительство для граждан» (Государственная корпорация) проводит сверку на предмет выявления лиц, достигших пенсионного возраста и имеющих пенсионные накопления в ЕНПФ, при этом получающих пенсионные выплаты по возрасту за счет бюджетных средств, но не обратившихся за выплатой в ЕНПФ.

Указанной категории лиц Государственная корпорация направляет sms-сообщения, где предлагает в проактивном формате дать согласие на получение выплат за счет пенсионных накоплений. Напомним, что порядка 8 тысяч граждан уже начали получать выплаты из ЕНПФ в проактивном формате.

Работа по выявлению не обратившихся лиц за пенсионными выплатами в ЕНПФ продолжается. ЕНПФ направил получателям, ранее не обратившимся в ЕНПФ, при наличии соответствующих сведений sms-сообщения или уведомления на адрес электронной почты.

ЕНПФ напоминает о том, что согласно Закону Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» лица, достигшие пенсионного возраста и имеющие пенсионные накопления в ЕНПФ, вправе получать пенсионные выплаты из ЕНПФ. В связи с чем, рекомендует своевременно обращаться в подразделения Государственной корпорации по месту жительства для назначения пенсионных выплат из ЕНПФ в связи с достижением пенсионного возраста. Отмечаем, что пенсионные выплаты из ЕНПФ назначаются со дня обращения и осуществляются до исчерпания пенсионных накоплений.

Подробную информацию можно получить по бесплатному номеру 1418 или в офисах ЕНПФ.

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