ЕНПФ: Прежняя методика расчета пенсий полностью утратила свою актуальность

У пенсионеров не будет возможности выбирать методику начисления пенсии – старую или новую. Пенсионеры, выходящие на пенсию с 1 апреля 2021 года, будут получать пенсию по новой методике. Об этом сообщили в ЕНПФ на официальный запрос Inbusiness.kz.

Так, по данным фонда, согласно прежней методике годовая сумма выплат определялась как произведение суммы накоплений получателя на коэффициент текущей стоимости, рассчитанный для каждого возраста. Расчет таблицы коэффициентов был проведен исходя из средней продолжительности жизни после достижения пенсионного возраста, составлявшей около 79 лет. При этом рост (индексация) размера выплат из пенсионных накоплений не был предусмотрен. Размер годовых выплат получателю ежегодно пересчитывался (с учетом остатка пенсионных накоплений на конец года) и каждый год снижался (вследствие уменьшения накоплений за счет ранее осуществленных выплат). Кроме того, размер выплат в последующие годы был неопределенным для получателя, поскольку, в том числе сумма остатка накоплений на его пенсионном счету, в свою очередь, зависела от полученного инвестиционного дохода в предыдущие годы, сообщают в ЕНПФ.

«В результате размер ежемесячных пенсионных выплат в каждом новом календарном году был непредсказуем и складывался ниже, чем в предыдущем году, т. е. выплаты были нисходящими по размеру. Отсутствовала определенность в размерах выплат и не обеспечивался их ежегодный рост, что не соответствует интересам граждан в получении стабильного и растущего пенсионного дохода», – говорится в ответе фонда. Кроме того, отмечают в Пенсионном фонде, прежняя методика не содержала каких-либо преимуществ для работников, занятых во вредных условиях труда (на опасных производствах), а также для лиц с бессрочной инвалидностью первой и второй групп, так как не учитывала складывающуюся разницу в продолжительности жизни таких категорий граждан. «Таким образом, в настоящее время прежняя методика полностью утратила свою актуальность. Поэтому вопрос о выборе прежней методики получателями не актуален и не предусмотрен законодательно, а изменения разработаны с учетом развития накопительного компонента пенсионного обеспечения», – подчеркивают специалисты фонда.

Новая методика осуществления расчета размера пенсионных выплат основана на международной практике накопительных пенсионных систем с обязательными фиксированными взносами (Defined Contributions), позволяет правильно соотнести период пенсионных выплат с периодом продолжительности жизни получателей и обеспечить их фиксированный ежегодный рост. Согласно новой методике c 1 апреля 2021 года годовая сумма пенсионных выплат в первый год их осуществления рассчитывается как произведение суммы пенсионных накоплений на ставку 6,5%. В последующие годы ежемесячная пенсионная выплата будет расти на 5% ежегодно. По новой методике предусмотрены повышенные пенсионные выплаты для работников, занятых во вредных условиях труда (на опасных производствах), а также для лиц с бессрочной инвалидностью первой и второй групп. По данным ЕНПФ, средний размер пенсионных накоплений на момент выхода на пенсию составляет около 1,4 млн тенге. В ЕНПФ привели примеры, сколько будут получать пенсионеры, вышедшие на пенсию с 1 апреля и имеющие накопления в размере 1-1,4 млн тенге. За основу взят вкладчик, достигший пенсионного возраста с пенсионными накоплениями 1 400 000 тенге. При расчете размер годовой суммы пенсионных выплат составил бы 91 000 тенге (= 1 400 000*6,5%), а размер ежемесячной выплаты в первый год составил бы 7583 тенге (= 91 000/12).

Однако, поскольку минимальный размер ежемесячной выплаты не может быть ниже 70% от ПМ, то получатель в 2021 году будет получать 24 011 тенге (= 34 302*70%) в месяц. В следующий год ежемесячная выплата составит 25 212 тенге (=24 011,4*105%), но не ниже 70% от ПМ, установленного на соответствующий финансовый год.

Сколько будут получать отдельные категории лиц, к которым применяются поправочные повышающие коэффициенты.

Первый пример. Вкладчик 63 лет имеет бессрочную инвалидность первой группы. Сумма его пенсионных накоплений (ПН) составляет 6 000 000 тенге. Годовая сумма пенсионных выплат в первый год составит 659 100 тенге (= 6 000 000*6,5%*1,69, где 1,69 – поправочный коэффициент для возраста 63 года). Размер ежемесячной пенсионной выплаты в первый год составит 54 925 тенге (= 659 100/12), без поправочного коэффициента это было бы 32 500 тенге (т. е. рост на 69%, или на 22 425 тенге). Во второй год размер ежемесячной выплаты составит 57 671 тенге (= 54 925*105%).

Второй пример. Вкладчик 63 лет имеет бессрочную инвалидность второй группы (поправочный коэффициент по инвалидности составляет 1,27). Его пенсионные накопления (ПН) сформированы за счет ОППВ, перечисленных в совокупности не менее 60 месяцев (поправочный коэффициент по вредным условиям труда составляет 1,45). В данном случае при расчете выплат будет применяться поправочный коэффициент с наибольшим значением – 1,45. Сумма ПН по ОППВ = 6 000 000 тенге.

Годовая сумма пенсионных выплат в первый год составит 565 500 тенге (= 6 000 000*6,5%*1,45).

Размер ежемесячной пенсионной выплаты в первый год составит 47 125 тенге (= 565 500/12), без поправочного коэффициента это было бы 32 500 тенге (т.е. рост на 45% или на 14 625 тенге).

Во второй год размер ежемесячной выплаты составит 49 481 тенге (= 47 125*105%).

В целом, по данным ЕНПФ, по состоянию на 1 мая 2021 года количество индивидуальных пенсионных счетов (ИПС) с накоплениями за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ) составило 10,9 млн. Из них 5,6 млн ИПС (51,5%) принадлежат мужчинам, 5,3 млн (48,5%) – женщинам.

ольше половины (54%) ИПС относится к возрастной категории до 40 лет. Структура вкладчиков, имеющих пенсионные накопления, по стажу участия в накопительной пенсионной системе (НПС), на 01.01.2021 г. следующая:

Большинство вкладчиков пока имеют небольшой период перечисления ОПВ. Около половины вкладчиков (48,4%) имеют стаж участия в НПС менее 5 лет, более 2/3 вкладчиков (70,1%) имеют стаж участия менее 10 лет. Средняя сумма накоплений вкладчиков, перечислявших ОПВ в течение не менее 20 лет (примерно половина периода трудовой деятельности), составила около 5,3 млн тенге. Доля ИПС, на которые в 2020 году поступали ОПВ, составила 87,9%, т.е. из 10 млн ИПС, на которые могли поступить ОПВ вкладчиков, в 2020 году взносы поступали на 8,8 млн ИПС, а доля неактивных ИПС составила 12,1%. Средняя частота перечисления ОПВ вкладчиками (без учета плательщиков ЕСП) составляет около 8 взносов в год.

«Если говорить о социальной структуре владельцев неактивных счетов, среди них есть женщины, находящиеся в декретном отпуске более года, те, кто приостановил свою трудовую деятельность в связи с обучением или временно не трудоустроен. Также к неактивным сейчас относятся счета военнослужащих, которые с 2016 года переведены на полное государственное обеспечение, в связи с чем 50% их накоплений переведена в бюджет, а оставшаяся часть осталась на счетах до наступления пенсионного возраста», – резюмировали в ЕНПФ.

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