В соответствии с Социальным Кодексом Республики Казахстан ЕНПФ ежегодно не позднее пяти рабочих дней после официального опубликования закона о республиканском бюджете на следующий финансовый год обязан размещать в средствах массовой информации, а также на собственном интернет-ресурсе пороги минимальной достаточности пенсионных накоплений, рассчитанные на предстоящий год.

Выполняя данное требование, ЕНПФ публикует пороги минимальной достаточности на 2025 год и сообщает, что размеры пороги минимальной достаточности не изменились и остались на уровне 2024 года. Напомним, что в 2024 году размер также не поднимался.

«Отметим, что порог минимальной достаточности — это минимальный размер пенсионных накоплений, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов, необходимый для обеспечения ежемесячной пенсии не ниже размера минимальной пенсии. Это оценочная сумма пенсионных накоплений, которая определяется, исходя из социально-экономических показателей, а также прогнозных расчетов будущих пенсионных взносов от размера минимальной заработной платы и инвестиционной доходности. Другими словами, порог минимальной достаточности — это тот минимум, который должен остаться на счете, чтобы вкладчик, при достижении пенсионного возраста, получал пенсионные выплаты (с учетом минимальной базовой пенсионной выплаты) не менее размера минимальной пенсии», — сообщили в ЕНПФ.

Согласно методике, при расчете пороги минимальной достаточности на 2025 год были использованы следующие социально-экономические показатели на 2025 год:

минимальный размер заработной платы — 85 000 тенге;

минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты – 32 360 тенге;

минимальный размер пенсии – 62 771 тенге;

величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат – 46 228 тенге.

«Несмотря на повышение отдельных социально-экономических показателей, сохранение размеров порогов минимальной достаточности на прежнем уровне (тчасти связано с тем, что без изменения остались такие важные параметры, как минимальный размер заработной платы и прогнозная годовая процентная ставка доходности пенсионных накоплений», — заключили в фонде.

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