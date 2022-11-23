ЕНПФ вновь получил инвестиционные убытки

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С начала года это уже четвертый уход фонда в минус.
На 1 октября текущего года накопленный инвестиционный доход с начала года составлял 741,96 млрд тенге, а на 1 ноября – 672,49 млрд тенге. Итого за месяц инвестиционная деятельность принесла убыток в 69,47 млрд тенге, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на Телеграм-канал Первого кредитного бюро DataHub.
Одной из причин, по мнению аналитиков ПКБ, является внешнее управление.
Совокупные убытки по этой статье с начала года составили 187 млрд тенге (из них 119,8 млрд тенге – в октябре). Причем убытки отмечаются по итогам шести из восьми последних месяцев.
«Привязки к квартальным данным нет: «хорошими» месяцами (то есть когда внешнее управление приносило доход) в текущем году оказались январь, февраль, июнь и август. Все остальные – в минус. Прямой корреляции с движением рынка также нет. ЕНПФ с февраля исправно получает доходы от вознаграждения и переоценки ценных бумаг (правда, не всегда их размер высокий). Как бы то ни было, убытки от внешнего управления являются одной из причин недостаточной доходности пенсионных активов. С начала года она составила 4,82% при инфляции в 17,2%», — отметили в DataHub.
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