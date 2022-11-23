ЕНПФ вновь получил инвестиционные убытки

С начала года это уже четвертый уход фонда в минус.

На 1 октября текущего года накопленный инвестиционный доход с начала года составлял 741,96 млрд тенге, а на 1 ноября – 672,49 млрд тенге. Итого за месяц инвестиционная деятельность принесла убыток в 69,47 млрд тенге, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на Телеграм-канал Первого кредитного бюро DataHub.