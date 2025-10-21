Доходность пенсионных активов Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) за девять месяцев 2025 года достигла 7,7%, что выше показателя прошлого месяца (5,43%). Об этом говорится в отчёте фонда по инвестиционной деятельности.

С начала года по сентябрь размер инвестиционного дохода составил 1,83 трлн тенге. Однако, несмотря на положительную динамику, доходность пока не покрывает уровень инфляции, накопленной с начала года.

За последние 12 месяцев — с октября 2024 по сентябрь 2025 года — вкладчики получили 3,11 трлн тенге инвестиционного дохода, что соответствует доходности 14,11% при инфляции 12,9%.

«Объективно оценивать инвестиционный доход стоит за период не менее одного года», — подчеркнули в ЕНПФ.

По состоянию на 1 октября 2025 года общий объём пенсионных активов, находящихся в доверительном управлении Национального банка, составил 25 трлн тенге.

