Доходность пенсионных активов Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) за девять месяцев 2025 года достигла 7,7%, что выше показателя прошлого месяца (5,43%). Об этом говорится в отчёте фонда по инвестиционной деятельности.
С начала года по сентябрь размер инвестиционного дохода составил 1,83 трлн тенге. Однако, несмотря на положительную динамику, доходность пока не покрывает уровень инфляции, накопленной с начала года.
За последние 12 месяцев — с октября 2024 по сентябрь 2025 года — вкладчики получили 3,11 трлн тенге инвестиционного дохода, что соответствует доходности 14,11% при инфляции 12,9%.
«Объективно оценивать инвестиционный доход стоит за период не менее одного года», — подчеркнули в ЕНПФ.
По состоянию на 1 октября 2025 года общий объём пенсионных активов, находящихся в доверительном управлении Национального банка, составил 25 трлн тенге.
Туман на дорогах: автомобилистов призывают к осторожности
Государство выплатило миллионы тенге казахстанцам: кто получил
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.