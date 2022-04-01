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ЕНТ для получения гранта можно будет сдавать два раза – Аймагамбетов

pkzsk.info

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Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов в письме выпускникам 2022 года сообщил, что ЕНТ для получения гранта можно будет сдавать два раза, передает zakon.kz.

«Я вижу тысячи ваших тэгов в Instagram с просьбами дать возможность сдавать ЕНТ для поступления на грант не один, а два раза. При принятии решений для нас главный приоритет – интересы школьников. Поэтому и в этот раз мы приняли решение в вашу пользу, и у вас будет две попытки сдать ЕНТ и поступить на грант», — министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов.

По его словам, это снизит эмоциональную нагрузку и напряжение.

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