ЕНТ для выпускников прошлых лет перенесли на 28-30 июня

Выпускникам прошлых лет ЕНТ перенесли на 28, 29 и 30 июня. Тестирование они будут сдавать в эти дни с 15.00, сообщили в Министерстве образования и науки, сообщает informburo.kz

72% выпускников этого учебного года уже сдали ЕНТ. 1 июля сдаёт последний поток выпускников школ текущего года и на этом ЕНТ для выпускников школ 2019-2020 учебного года заканчивается.

«Более 12 тысяч выпускников прошлых лет, которые должны были сдать ЕНТ 2, 3, 4 июля теперь будут сдавать 28, 29, 30 июня с 15.00. Их пропуски остаются действительными, ничего менять не нужно», – сообщили в Министерстве образования.

Те, кто не успеет приехать в свой пункт сдачи ЕНТ, должны написать заявление на электронную почту info@testcenter.kz Заявление рассмотрят в кратчайшие сроки.

В Казахстане 21 июня стартовало единое национальное тестирование. В этом году его проводят с соблюдением требований санитарной безопасности. Всего заявки на сдачу экзамена подали более 130 тысяч человек, из них более 20 тысяч – выпускники школ прошлых лет и колледжей.

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