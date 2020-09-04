Епископ Костанайский и Рудненский Анатолий ушел на пенсию

Епископ Костанайский и Рудненский Анатолий Аксенов освобожден от управления епархией, передает BaigeNews.kz.

Епископ освобожден от управления в связи с выходом на пенсию.

«Решением Священного Синода Русской Православной Церкви от 25 августа 2020 года епископ Костанайский и Рудненский Анатолий (Аксенов Владимир Александрович) освобожден от управления Костанайской епархией в связи с выходом на пенсию. Временно управляющим Костанайской епархией назначен митрополит Астанайский и Казахстанский Александр (Могилев Александр Геннадиевич)», — сообщает Агентство православных новостей.

Анатолий, епископ Костанайский и Рудненский, родился 22 ноября 1958 года в городе Переславль-Залесском Ярославской области. С 1974 по 1978 год учился в Переславском техникуме химической промышленности, работал водителем.

16 июня 1987 года принял монашеский постриг, 28 июня рукоположен во иеродиакона, 18 июля – во иеромонаха архиепископом Дмитровским Александром (Тимофеевым), ректором Московских духовных школ.

22 января 1994 года назначен наместником Никитского и Данилова монастырей в Переславле-Залесском и строителем Переславль-Залесского Никольского женского монастыря.

15 февраля 1998 года Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексием и сонмом архипастырей был хиротонисан во епископа Переславль-Залесского, викария Ярославской епархии. С марта по декабрь 1998 года являлся ректором Ярославского духовного училища.

8 октября 2000 года назначен епископом Ялуторовским, викарием Тобольской епархии.

Решением Священного Синода от 6 октября 2010 года назначен Преосвященным Костанайским и Петропавловским.

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