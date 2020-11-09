Ералы Тугжанов проинспектировал готовность медицинских объектов Костанайской области

Костанайскую область с рабочим визитом посетил заместитель премьер-министра страны. Ералы Тугжанов проинспектировал готовность медицинских объектов региона к очередной волне коронавирусной инфекции. В Костанайской областной больнице ему продемонстрировали новое оборудование, применяемое при лечении ковидных больных, а в аптечных складах показали наличие нужных лекарств.

В Костанайской области заместитель Премьер-Министра первым делом провел совещание по эпидемиологической ситуации в регионе, где заслушал отчет руководства местных госорганов о принимаемых мерах по нераспространению коронавирусной инфекции. Ералы Тугжанов отметил, что с начала ноября в регионе зафиксирован значительный рост заболеваемости COVID-19. По его словам, главе региона и его подчиненным необходимо особое внимание уделить стабилизации эпидемиологической ситуации в Костанае, Житикаринском и Карабалыкском районах, а так же решить проблему отсутствия ПЦР-тестирования в некоторых городах и районах. После совещания заместитель Премьер-Министра проинспектировал аптеки.

В Костанайской областной больнице ему показали новое оборудование, которое сейчас помогает спасать жизни людей — это в большей части аппараты искусственной вентиляции легких — в этом году за счет государства и за спонсорские деньги, их было приобретено большое количество. Часть нового медоборудование из них отправлены в районы.

В завершении рабочего визита, вице-премьер поручил усилить контроль за соблюдением рекомендаций Минздрава и усилить деятельность мониторинговых групп по соблюдению карантинного режима.

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