Ералы Тугжанов проинспектировал готовность медицинских объектов Костанайской области

Костанайскую область с рабочим визитом посетил заместитель премьер-министра страны. Ералы Тугжанов проинспектировал готовность медицинских объектов региона к очередной волне коронавирусной инфекции. В Костанайской областной больнице ему продемонстрировали новое оборудование, применяемое при лечении ковидных больных, а в аптечных складах показали наличие нужных лекарств.
В Костанайской области заместитель Премьер-Министра первым делом провел совещание по эпидемиологической ситуации в регионе, где заслушал отчет руководства местных госорганов о принимаемых мерах по нераспространению коронавирусной инфекции. Ералы Тугжанов отметил, что с начала ноября в регионе зафиксирован значительный рост заболеваемости COVID-19. По его словам, главе региона и его подчиненным необходимо особое внимание уделить стабилизации эпидемиологической ситуации в Костанае, Житикаринском и Карабалыкском районах, а так же решить проблему отсутствия ПЦР-тестирования в некоторых городах и районах. После совещания заместитель Премьер-Министра проинспектировал аптеки.
В Костанайской областной больнице ему показали новое оборудование, которое сейчас помогает спасать жизни людей — это в большей части аппараты искусственной вентиляции легких — в этом году за счет государства и за спонсорские деньги, их было приобретено большое количество. Часть нового медоборудование из них отправлены в районы.
В завершении рабочего визита, вице-премьер поручил усилить контроль за соблюдением рекомендаций Минздрава и усилить деятельность мониторинговых групп по соблюдению карантинного режима.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области