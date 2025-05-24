МВД напомнило о пяти самых распространенных ошибках, которые допускают взрослые. Эти ошибки — не просто...
Указом Главы государства Досаев Ерболат Аскарбекович освобожден от должности акима города Алматы.
Такую информацию разместила пресс-служба Акорды.
О стоимости социального жилья после принятия нового Налогового кодекса высказались в Минпромышленности
Председатель Комитета по делам строительства и ЖКХ Министерства промышленности и строительства Бакытжан Жунисбеков 23 мая...
Министерство здравоохранения Казахстана проводит масштабный пересмотр системы ценообразования на лекарственные средства. Главная цель – снижение...
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