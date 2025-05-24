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Ерболат Досаев освобожден от должности акима Алматы

— Сегодня, 10:02
Изображение для новости: Ерболат Досаев освобожден от должности акима Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Указом Главы государства Досаев Ерболат Аскарбекович освобожден от должности акима города Алматы.

Такую информацию разместила пресс-служба Акорды.

 



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