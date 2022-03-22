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Ерлан Карин объяснил, что означает вторая республика

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Госсекретарь Казахстана Ерлан Карин объяснил выступление президента Касым-Жомарта Токаева в Алматы на праздничном мероприятии к Наурызу, где он использовал в своей речи определение – «Вторая республика».

По словам Ерлана Карина, у некоторых экспертов возник вопрос, что подразумевается под понятием «Вторая республика» и как оно соотносится с ранее заявленным концептом «Новый Казахстан», передает informburo.kz

«Фактически, эти две идеологемы имеют одну суть, различаясь лишь в акцентах. Новый Казахстан – это образ будущего нашей страны в целом. И, речь, прежде всего, идет о необходимости обновления общественных ценностей и формирования нового качества нации. Соответственно это не значит, что мы сразу, после январских событий или после Послания, начали автоматически как бы уже жить в Новом Казахстане. Выдвигая концепт «Новый Казахстан», президент обозначил новую цель нациестроительства на ближайшую перспективу. Построение Нового Казахстана невозможно в один момент, в одночасье. Это глубокий и долгий процесс общественной трансформации», – пояснил госсекретарь.

После того как президент озвучил в Послании новые приоритеты политических реформ многим стало ясно, что речь идёт о формировании принципиально нового конституционного баланса между институтами власти.

«В первую очередь, это касается его инициативы об окончательном переходе от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом. В рамках реализации текущего послания главы государства изменения предполагаются в более чем 30 статьях Конституции и 20 законах. Это очень масштабный план реформ. Намеченные новации существенно изменят всю конфигурацию политической системы. Фокус сделан на расширение участия граждан в управлении государством, формирование новой политической культуры», – сказал Ерлан Карин.

Он добавил, что в целом, можно говорить не только о начавшейся смене модели государственного управления, но и изменении парадигмы государственного и общественного развития.

«И сегодня для более чёткого обозначения этого процесса президент использовал определение «Вторая республика». Причём «Вторая республика» – это уже вполне близкая и осязаемая цель, поскольку реализация выдвинутых главой государства политических реформ планируется в течение 2022 года. Иными словами, «Новый Казахстан» – это обновление общества и нации, а «Вторая республика» – это обновление государственной модели», – отметил госсекретарь.

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