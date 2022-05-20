Ерлан Карин: плюрализм мнений приветствуется, но радикализм недопустим

Государственный секретарь Ерлан Карин выступил на X конгрессе политологов «Новый Казахстан в новом мире», который прошел в Алматы. В работе форума принимают участие ведущие аналитики, политологи, социологи, историки, представители других гуманитарных специальностей, передает Tengrinews.kz.

В своем выступлении Карин отметил, что сегодня крайне необходим вдумчивый и всесторонний анализ всех процессов, происходящих в стране и мире. И для качественного анализа событий и явлений необходимо всестороннее их рассмотрение со всех точек зрения, экспертное обсуждение и конструктивный диалог.

«Мы входим в период масштабной политической модернизации, соответственно, будет происходить рост политической активности, одной из издержек которой станет рост общего популизма. К сожалению, мы уже сейчас видим, как некоторые деятели допускают крайне опасную радикальную, порой даже агрессивную риторику. Поэтому в обществе в целом должны укорениться понимание, некая договоренность о недопущении политизации ряда чувствительных вопросов — межэтнических, языковых», — подчеркнул он.

Госсекретарь подчеркнул, что дискуссии о Новом Казахстане невозможны без учета ключевых тенденций развития мировых политических и экономических процессов.

«Ученые-гуманитарии как никто знают, насколько опасной может быть политизация таких сфер. Сейчас в современных условиях вероятность возникновения различных общественных разломов, спровоцированных подобными легковесными и безответственными дискуссиями, будет только возрастать. Поэтому задача экспертного сообщества заключается в купировании попыток политизации острых и чувствительных тем. Надо всегда помнить: плюрализм мнений приветствуется, но радикализм должен жестко пресекаться», — добавил он.

Ерлан Карин подробно остановился на инициативах Президента страны в части политической модернизации, особо выделив важность проводимой конституционной реформы и предстоящего республиканского референдума.

По мнению госсекретаря, результатом конституционной реформы станет окончательный переход от суперпрезидентской модели к президентской республике, перераспределение ряда властных полномочий, усиление роли и статуса Парламента, расширение участия населения в управлении страной, усиление конституционных механизмов защиты прав граждан.

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