Ерлан Киясов освобожден от должности главного санврача Казахстана

Ерлан Киясов освобожден от должности вице-министра здравоохранения — главного государственного санитарного врача Казахстана, передает Tengrinews.kz. Информацию подтвердили в пресс-службе премьер-министра.
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Он работал в этой должности с сентября 2020 года.
Ерлан Киясов родился в 1973 году в Алматы. Окончил Казахский государственный медицинский университет, Центрально-Азиатский университет, Казахский национальный университет имени аль-Фараби.
Трудовую деятельность начал в 1990 году санитаром отделения реанимации интенсивной терапии больницы скорой медицинской помощи Алматы. В 1997-1999 годах — санитарный врач, врач-эпидемиолог Центральной санитарно-эпидемиологической станции на воздушном транспорте в Алматы.
С 1999 по 2020 год работал в структуре Медицинского центра Управления делами Президента — санитарным врачом по общей гигиене на санитарно-эпидемиологической станции, заведующим оперативным отделом, начальником эпидемиологического отдела Управления санэпиднадзора, директором РГП «Центр санитарно-эпидемиологической экспертизы», заместителем руководителя.
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