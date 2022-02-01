Ерлан Кошанов избран новым спикером Мажилиса, передает Tengrinews.kz.

Депутаты выбрали нового председателя Мажилиса. Им стал Ерлан Кошанов, ранее официально освобожденный от должности руководителя Администрации Президента.

Ерлану Кошанову 59 лет. Он возглавлял Администрацию Президента с 2019 года. Ранее работал акимом Карагандинской области.

Бывший председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин подал заявление о прекращении своих депутатских полномочий. Нигматулин дважды избирался председателем Мажилиса. 1 февраля ЦИК внес представление о прекращении полномочий депутата Мажилиса — председателя нижней палаты Парламента РК Нурлана Нигматулина.

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