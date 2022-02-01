Ерлан Кошанов избран новым спикером Мажилиса, передает Tengrinews.kz.
Депутаты выбрали нового председателя Мажилиса. Им стал Ерлан Кошанов, ранее официально освобожденный от должности руководителя Администрации Президента.
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Ерлану Кошанову 59 лет. Он возглавлял Администрацию Президента с 2019 года. Ранее работал акимом Карагандинской области.
Бывший председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин подал заявление о прекращении своих депутатских полномочий. Нигматулин дважды избирался председателем Мажилиса. 1 февраля ЦИК внес представление о прекращении полномочий депутата Мажилиса — председателя нижней палаты Парламента РК Нурлана Нигматулина.
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