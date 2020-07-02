Ерлан Сыдыков: Евразийская сущность присуща каждому казахстанцу

Исторически Казахстан оказался на стыке различных этносов, азиатской и европейской цивилизаций, тюркской и славянской культур, мусульманской и христианской религий. Именно поэтому евразийская сущность присуща каждому казахстанцу. Такое мнение в рамках Международной конференции «Нурсултан Назарбаев — ответственное лидерство: преемственность и эволюция» озвучил ректор Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева Ерлан Сыдыков.

«Современные казахстанцы является прямыми потомками тех, кто создавал империи великих саков, могущественных гуннов, и благородных тюрков. Испокон веков казахский народ был тесно взаимосвязан со многими народами Евразии, причем, оказывая значительное влияние на их развитие, несомненно, сам вбирал в себя заметный опыт соседей», — отметил Сыдыков.

По мнению спикера, именно этот фактор учитывал Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев при разработке идеи Евразийского союза, суть которой и заключается в сближении и взаимном сотрудничестве народов.

«Идея активной интеграции на просторах постсоветского пространства возникла в весьма непростых и очень специфических исторических условиях. В бывших советских республиках появилась социальная напряженность, наступил период идеологического вакуума и отсутствия интеграционной составляющей, способной упорядочить взаимоотношения не только внутри отдельной взятой республики, но и в межгосударственном масштабе», — уточнил ректор ЕНУ.

Сегодня, 2 июля 2020 года в г.Нур-Султан в Национальной академической библиотеке Республики Казахстан проходит Международная конференция «Нурсултан Назарбаев. Ответственное лидерство: преемственность и эволюция».

Организаторы: Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан и Служба Центральных Коммуникаций при Президенте Республики Казахстан.

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