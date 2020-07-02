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Ерлан Сыдыков назвал главные секреты успеха евразийской интеграции

ortcom.kz

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Выступая на Международной конференции «Нурсултан Назарбаев — ответственное лидерство: преемственность и эволюция», ректор Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева Ерлан Сыдыков поделился своим мнением относительно интеграционных инициатив Первого Президента Казахстана на евразийском пространстве, а также назвал основные причины их успеха.

«Во-первых, Президент Республики Казахстан выбрал политику сохранения межнационального и межконфессионального мира и согласия в республике, что практически было созвучно сущности и идеям евразийства. Более того, он поставил примат решения, прежде всего, экономических проблем, отодвинув на вторую роль политический спектр вопросов», — подчеркнул Ерлан Сыдыков.

Во-вторых, считает ректор ЕНУ, традиционно жители Центра Евразии отличались толерантной ментальностью, предельной открытостью, истинным гостеприимством, уважительным отношением к другим цивилизациям и культурам.

«В-третьих, сами казахи представляли из себя этнос синкретического характера, органически и без каких-либо предрассудков вобравшего в себя части и осколки различных этносов и государств. В–четвертых, проживание на территории Казахстана конгломерата различных этносов, исповедовавших самые разные конфессий, выработали свой неповторимый опыт мирного сосуществования, на реальной практике апробировав идею евразийства в отдельно взятой части центра Евразии с опережением на целые десятилетия», — резюмировал он.

Сегодня, 2 июля 2020 года в г.Нур-Султан в Национальной академической библиотеке Республики Казахстан проходит Международная конференция «Нурсултан Назарбаев. Ответственное лидерство: преемственность и эволюция».

Организаторы: Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан и Служба Центральных Коммуникаций при Президенте Республики Казахстан.

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