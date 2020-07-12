Ерлан Тургумбаев напомнил казахстанцам об ответственности за распространение фейков

Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев напомнил об ответственности за распространение фейков. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Он напомнил, что также осуществляется постоянный мониторинг социальных сетей на предмет распространения фейков.

«Я уже опровергал распространяемую информацию о том, что якобы «с помощью самолетов и вертолетов распыляется вирус и биохимическое оружие». Конечно, это – ложь и провокация. Следственным департаментом МВД по этому факту начато досудебное расследование. Проверка показала, что это происходило во время тушения пожаров за рубежом. Об этом свидетельствуют также опознавательные знаки на самолетах, номерные знаки на автомашинах службы пожаротушения и английская речь пожарных», – сказал Ерлан Тургумбаев.

Также он отметил, что в Казахстане подобная техника отсутствует и не применяется.

«Поэтому я в очередной раз призываю граждан верить только официальным данным государственных органов и не участвовать в распространении заведомо ложной и неподтвержденной информации», – отметил глава МВД.

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