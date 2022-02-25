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Ерлан Тургумбаев освобожден от должности главы МВД

Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов

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Ерлан Тургумбаев освобожден от должности министра внутренних дел, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.

«Указом Главы государства Тургумбаев Ерлан Заманбекович освобожден от должности министра внутренних дел Республики Казахстан», — говорится в сообщении.

Позже стало известно, что Ерлан Тургумбаев стал советником Президента.

Генерал-лейтенанту полиции Ерлану Тургумбаеву в этом году исполнится 60 лет. Работал в органах МВД с 1984 года, начав свою карьеру с должности оперуполномоченного отделения уголовного розыска отдела внутренних дел Саранского горисполкома. В разные годы являлся начальником полиции Северо-Казахстанской области, Алматы, председателем Следственного комитета.

С 2012 года — заместитель министра внутренних дел, с 2019 года — министр внутренних дел Республики Казахстан. Полный кавалер ордена «Даңқ» І и ІІ степени, награжден орденом «Айбын» ІІ степени, знаком «Кайсар» І степени, «Барыс» ІІ степени.

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