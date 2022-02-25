Ерлан Тургумбаев освобожден от должности главы МВД

Ерлан Тургумбаев освобожден от должности министра внутренних дел, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.

«Указом Главы государства Тургумбаев Ерлан Заманбекович освобожден от должности министра внутренних дел Республики Казахстан», — говорится в сообщении.

Позже стало известно, что Ерлан Тургумбаев стал советником Президента.

Генерал-лейтенанту полиции Ерлану Тургумбаеву в этом году исполнится 60 лет. Работал в органах МВД с 1984 года, начав свою карьеру с должности оперуполномоченного отделения уголовного розыска отдела внутренних дел Саранского горисполкома. В разные годы являлся начальником полиции Северо-Казахстанской области, Алматы, председателем Следственного комитета.

С 2012 года — заместитель министра внутренних дел, с 2019 года — министр внутренних дел Республики Казахстан. Полный кавалер ордена «Даңқ» І и ІІ степени, награжден орденом «Айбын» ІІ степени, знаком «Кайсар» І степени, «Барыс» ІІ степени.

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