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Еще 12 казахстанцев скончались от коронавирусной инфекции

Фото из открытых источников

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Информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 10 апреля, сообщает zakon.kz.

На 10 апреля лечение от КВИ продолжают получать 31 360 человек (30 640 КВИ+ и 720 КВИ-), из них в стационарах находится – 11 505 пациентов, на амбулаторном уровне – 19 855 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
• в тяжелом состоянии – 523 пациента,
• в состоянии крайней степени тяжести – 162 пациента;
•на аппарате ИВЛ – 95 пациентов.

За сутки от коронавируса скончались 13 казахстанцев. Всего с 13 марта 3202 случаев с летальным исходом.

Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19

На 8 апреля 2021 года зарегистрирован 101 новый случай заболевания, 1 случай с летальным исходом. Выздоровели 170 человек.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано:
Заболевших — 51 260, случаев с летальным исходом — 722, всего выздоровели – 49 818 человек.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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