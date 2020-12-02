Еще 15 сёл обеспечат водоснабжением в Костанайской области

До конца года ещё 15 сёл Костанайской области обеспечат чистой питьевой водой. Работы ведут планомерно, согласно разработанного плана развития до 2025 года, передает корреспондент «Хабар 24».

В Карасуском районе более 30 крупных и мелких сёл. И основная часть этих населённых пунктов не имеет центрального водоснабжения. Даже в райцентре — посёлке Карасу. Туда много лет тянули трубу от Ишимского группового водопровода. Довести удалось только в прошлом году. А вот подключение домов — проект года следующего. Поэтому местным жителям придётся ещё потерпеть.

«В день всего 4 часа дают. В обед с 12.00 до 14.00, и вечером с 18.00 до 20.00. Всё, а так больше воды нет. Кто успел, тот успел. Не успел, приходиться по соседям бегать. Вода с перебоями идет. А зимой пока наберешь, замёрзнешь»,- сказал житель села Карасу Владимир Давыденко.

Тем не менее у местных властей есть план до 2025 года. В первую очередь проведут реконструкцию разводящих сетей в райцентре и сёлах Восток, Железнодорожное и Октябрьское. Есть уже одобренные проекты ещё для четырёх населённых пунктов. За два года в Карасуском районе планируют водопроводы в 12 сёлах. Там, где не будут строить, есть альтернатива.

«Для обеспечения поселков привозной водой в текущем году за счет средств областного бюджета было приобретено 2 водовоза на базе автомобиля КамАЗ емкостью 7,5 кубов. На сегодняшний день проработаны маршруты для обеспечения данных сел. Также в перспективе установка в населенных пунктах пунктов раздачи воды. То есть киоски с запасом емкостью до 3 кубов воды»,- говорит руководитель отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог Карасуского района Адильхан Ахмеров

По официальным данным, в этом году центральным водоснабжением обеспечат 15 сёл области. И вроде бы есть прирост. Но этой услугой в регионе пользуются лишь 36% сельчан.

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