Еще 20 случаев заражения коронавирусом выявлено в Казахстане

Зарегистрированы еще 20 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в Восточно-Казахстанской области — 1 случай, Жамбылской области — 1 случай, Карагандинской области — 16 случаев, Мангистауской области — 2 случая.⠀

На сегодняшний день в стране подтверждены 604 случая регистрации коронавируса.

з них в г. Нур-Султан — 219 случаев, г. Алматы — 116 случаев, Карагандинской области — 48 случаев, Акмолинской области – 23 случая, Атырауской области — 29 случаев, Жамбылской области – 29 случаев, г. Шымкент – 14 случаев, Восточно-Казахстанской области — 6 случаев, Алматинской области — 10 случаев, Актюбинской области — 11 случаев, Северо-Казахстанской области — 25 случаев, Павлодарской области -1 случай, Мангистауской области — 5 случаев, Кызылординской области — 37 случаев, Западно-Казахстанской области — 2 случая, Туркестанской области — 28 случаев, Костанайской области — 1 случай.

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