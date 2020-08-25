Еще 26 тысяч вакцин от гриппа закупят в Костанайской области

В Костанайской области закупят дополнительное количество вакцин от гриппа. Об этом сообщили в областном департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг, передает alau.kz

Ранее ведомство сообщало, что в регион поступят 70 тысяч доз вакцины. Но как стало известно сегодня, из областного бюджета выделены дополнительные средства, чтобы приобрести еще 26 тысяч вакцин от гриппа к уже заявленным. В итоге их общее количество составит 96 тысяч на регион.

Это число позволит преодолеть установленный министерством здравоохранения 10-процентный порог вакцинированного населения. Возможность получить прививку от гриппа на предстоящий сезон смогут 11 процентов населения Костанайской области. Поставку заявленных вакцин департамент ждет в октябре.

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