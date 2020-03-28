Eще 41 случай коронавируса зарегистрирован в Казахстане

Зарегистрирован еще 41 случай заражения коронавирусной инфекцией в Казахстане, сообщается на Coronavirus2020.kz.

Зарегистрирован еще 41 случай заражения коронавирусной инфекцией, в г. Нур-Султан — 32 случая, г. Алматы -2 случая, Восточно — Казахстанской области — 2 случая, Акмолинской области — 2 случая, Алматинской области — 1 случай, Кызылординской области — 1 случай, Атырауской области -1 случай.

На сегодняшний день в стране подтвержден 191 случай регистрации коронавируса, из них в г. Нур-Султан – 107 случаев, г. Алматы – 57 случаев, г.Караганда — 4 случая, Жамбылской области — 3 случая, Атырауской области — 4 случая, Акмолинской области — 5 случая, г.Шымкент — 2 случая, Восточно — Казахстанской области — 2 случая, Алматинской области — 2 случай, Актюбинской области — 1 случай, Северо — Казахстанской области — 1 случай, Павлодарской области -1 случай, Мангистауской области — 1 случай, Кызылординской области — 1 случай.

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